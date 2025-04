Hamburg - Ein 36-jähriger Mann ist nach einem Polizeieinsatz in Hamburg-Billstedt verstorben. Der Mann hatte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und in seiner Wohnung randaliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als Beamte eintrafen, bedrohte er sie mit einer Metallstange.Nachdem der Mann die Stange auf Aufforderung hin vom Balkon geworfen hatte, kündigte er an, aus dem sechsten Stock springen zu wollen. Die Polizisten konnten ihn daran hindern und nahmen ihn fest. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Später brach er auf der Wache zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er trotz Notoperation starb.Der Mann soll unter starkem Drogeneinfluss gestanden haben. Das Landeskriminalamt ermittelt nun zur Todesursache. Die internen Ermittlungen der Polizei prüfen den Vorfall.