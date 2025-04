News von Trading-Treff.de Renk ist am Donnerstag mit einem Aufschlag in Höhe von 0,37 % in das Osterwochenende gegangen. Die Aktie konnte sich auf 49,98 € nach oben schieben. Damit ist der Gewinn innerhalb der vergangenen fünf Tage auf 9,56 % angestiegen. Das verbessert auch die Bilanz der vergangenen Monate: Die Notierungen sind seit 1. Januar um 175 % geklettert. Das bedeutet: Die Aktie ist in einem massiven Aufwärtstrend. Das ist allerdings wahrscheinlich ...

