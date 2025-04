Netflix hat am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Das wurde konkret gemeldet und so könnte es jetzt mit den Papieren des Streaming-Anbieters weitergehen. Zahlen besser als erwartet Vor den Quartalszahlen des Streaming-Anbieters Netflix war die Sorge unter Anlegern groß, dass sich die globale Unsicherheit und die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage in den USA auf das Unternehmen niederschlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...