News von Trading-Treff.de Rheinmetall hat sich am Donnerstag mit einem deutlichen Kursverlust nach unten ein wenig empfindlich gezeigt. Der Aktie verlor -0,85 %. Dennoch ist der Titel mit 1462,5 € auf einem sehr hohen Niveau. Dem Papier fehlen nur in etwa 50 €, um ein neues Allzeithoch zu realisieren, was ein positives Signal an den Markt darstellen würde. Das zeigt ganz klar, dass die Aktien im erheblichen Aufwärtstrend sind. Die Rheinmetall steht ...

