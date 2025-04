Lausanne - Die ehemalige SP-Parteipräsidentin Christiane Brunner ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Genferin prägte die Frauenbewegung in der Schweiz. Ihre Nicht-Wahl in den Bundesrat 1993 ging in die Geschichte ein. Brunner sei am Freitagmorgen verstorben, bestätigte der Sohn der einstigen National- und Ständerätin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuerst über den Todesfall berichtet hatte das Westschweizer Radio und Fernsehen ...

