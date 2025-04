Lufthansa-Aktie zeigt minimalen Aufwärtstrend bei attraktiver Bewertung. Analysten bleiben gespalten, während Branchenherausforderungen bestehen.

Die Deutsche Lufthansa ADR notierte heute mit einem minimalen Plus von 0,14% bei 7,00 USD. Damit setzt der Titel seine volatile Seitwärtsbewegung fort, nachdem er in den letzten vier Wochen rund 3,6% eingebüßt hatte. Die jüngste Kursentwicklung folgt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 11. April.

Fundamentale Bewertung bleibt attraktiv

Analysten sehen die Aktie trotz der schwankenden Performance weiterhin als unterbewertet an. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,22 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 2,16 deuten auf ein günstiges Bewertungsniveau hin.

KGV : 6,08 (berechnet aus Jahresüberschuss 2024 von 1,4 Mrd. USD)

: 6,08 (berechnet aus Jahresüberschuss 2024 von 1,4 Mrd. USD) Cashflow pro Aktie : 3,25 USD

: 3,25 USD Marktkapitalisierung: 7,4 Mrd. EUR

"Die fundamentale Situation des Unternehmens stellt sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont attraktiv dar", heißt es in der Analyse. Besonders die niedrige Bewertung im Verhältnis zum Cashflow und die verbesserte Analysteneinschätzung der letzten Monate stechen hervor.

Analystenmeinungen gespalten

Der aktuelle Konsens der 19 verfolgenden Analysten liegt bei "Hold". Während 21% der Experten ein Kaufrating vergeben, sehen 15% die Aktie als "Underperform". Das durchschnittliche Kursziel von 6,92 EUR liegt etwa 12,5% über dem letzten Schlusskurs in Euro (6,15 EUR).

Die Bandbreite der Einschätzungen ist groß: Das höchste Kursziel liegt bei 12,00 EUR, das niedrigste bei nur 5,00 EUR. Diese Differenz spiegelt die Unsicherheiten wider, mit denen die Luftfahrtbranche aktuell konfrontiert ist.

Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz der soliden Bilanzdaten aus 2024 muss sich Lufthansa weiterhin mit den typischen Branchenherausforderungen auseinandersetzen. Die Volatilität der Treibstoffpreise, Umweltauflagen und der harte Wettbewerb mit Konkurrenten wie Air France-KLM oder British Airways bleiben bestimmende Faktoren.

Die jüngste Quartalsmitteilung deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen seine operative Effizienz weiter verbessert hat. Mit einer Flotte von 710 Flugzeugen und einem diversifizierten Geschäftsmodell, das von Passagierbeförderung bis zu Fracht- und Wartungsdienstleistungen reicht, ist Lufthansa breit aufgestellt.

