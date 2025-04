News von Trading-Treff.de Amazon ist am Donnerstag noch einmal nach unten durchgereicht worden. Der Titel verlor -0,99 % (in den USA) und ist damit sicherlich nicht mehr im Aufwärtstrend. Die Notierungen sind am vierten Tag hintereinander schwächer geworden. Allerdings sind die Nachrichten jetzt auch nicht die besten. Die Konjunktur wird darunter leiden, dass und wenn die Handelskriege zwischen den USA und China so wie bislang weiter geführt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...