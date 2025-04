Berlin - Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws hat die geplanten Regelungen im Koalitionsvertrag von Union und SPD für ungewollte Schwangere kritisiert und eine Entkriminalisierung von Abtreibungen gefordert."Der Koalitionsvertrag ist eine große Enttäuschung", sagte Schauws der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Solange Paragraf 218 Strafgesetzbuch besteht und der Schwangerschaftsabbruch eine Straftat ist, wird Frauen die freie Entscheidung über ihren Körper verwehrt." Schon jetzt sei die Versorgung bei einer Abtreibung "in vielen Regionen sehr schlecht und ist bereits jetzt ein Risiko für ungewollt Schwangere", sagte Schauws.Auch mit Blick in die USA, wo reproduktive Rechte immer weiter eingeschränkt werden, sei es wichtig sich in Deutschland für ein zeitgemäßes Abtreibungsrecht einzusetzen. "Wir Grüne bleiben dran. Wir werden alles für die Legalisierung tun und nehmen die Regierung in die Pflicht, sich dieser Verantwortung zu stellen", so Schauws.