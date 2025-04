CureVac zeigt starke Schwankungen, während Analysten das Potenzial des mRNA-Pioniers betonen. Wird die Erholung anhalten?

Die CureVac-Aktie zeigt sich nach einer turbulenten Woche mit gemischten Signalen. Am Freitag schloss das Papier mit 2,77 Euro und einem Minus von 1,71 Prozent - doch die jüngsten Handelstage brachten auch Aufwärtstrends.

Kurs unter Druck: 38-Tage-Linie geknackt

Am 16. April durchbrach der Titel die wichtige 38-Tage-Linie nach unten und notierte bei 2,71 Euro. Doch schon am Donnerstag zeigte sich eine deutliche Erholung: Sowohl am Vormittag als auch am Mittag zählte CureVac zu den Performance-Stars im Biotech-Sektor.

Die Kennzahlen spiegeln diese Volatilität wider:

Monatsperformance: +10,64%

Jahresperformance: +22,35%

Aktueller Abstand zum 52-Wochen-Tief: +29,25%

Analysten bleiben optimistisch trotz Herausforderungen

Trotz der jüngsten Schwankungen bewerten Analysten den Titel im Schnitt mit "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,72 Euro - mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses. Allerdings zeigen sich deutliche Diskrepanzen zwischen den Einschätzungen, was die Unsicherheit im Markt unterstreicht.

Grund für die Spannweite sind die fundamentalen Daten: Während die finanzielle Stärke des Unternehmens gelobt wird, bereiten die schwachen Umsatzprognosen und die anhaltenden Verluste Sorgen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,0 deutet auf eine Überbewertung hin - ein typisches Bild bei Biotech-Firmen in der Entwicklungsphase.

Ausblick: mRNA-Potenzial vs. operative Realität

Die jüngste Analystenmeldung vom 11. April ("2025 will be less costly") deutet auf Kostensenkungen hin, die den Druck auf die Bilanz mildern könnten. Die Zukunft des Tübinger mRNA-Pioniers hängt nun entscheidend von den Fortschritten in der Pipeline ab. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die aktuelle Volatilität einer klaren Richtung weicht.

