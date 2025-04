Das war der Hinweis für RuMaS-Abonnenten am Dienstag: "Der Finanzvermittler hat in den vergangenen Monaten kräftig verloren. Vom Hoch bei 347,00 Euro ging es auf bis zu 152,40 Euro nach unten. Nach diesem Tief gab es eine Aufwärtsbewegung, die es bisher bis 188,20 Euro am Dienstag schaffte. Die Hypoport-Aktie ISIN: DE0005493365 ist an der 100-Tage-Linie angekommen, wir sehen Chancen für eine nachhaltige Erholung. Vier Finanzanalysten bewerten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...