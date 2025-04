RENK ISIN: DE000RENK730 hat im Tagesverlauf am Dienstag ein neues Allzeithoch bei 51,95 Euro am Handelsplatz Xetra markiert. Dabei wurde auch der Widerstand bei 50,00 Euro und das bisherigen Allzeithoch übersprungen. Jetzt ist der Weg aus charttechnischer Sicht für weitere Gewinne frei. Der Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich hatte zuletzt sehr gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und seine Ziele am ...

