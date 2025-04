Heidenheim - Ein 22-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend in Schnaitheim bei Heidenheim von einem Zug erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Der Mann hatte eine geschlossene Bahnschranke missachtet und den herannahenden Zug nicht bemerkt, wie die Polizei Ulm mitteilte.Der Vorfall ereignete sich gegen 18:35 Uhr am Bahnübergang in der Baindtstraße. Der junge Mann war mit seinem Fahrrad von der Mühlstraße kommend in Richtung Heidenheimer Straße unterwegs, als er die geschlossene Halbschranke passierte und in den Bahnbereich fuhr.Einsatzkräfte der Polizei Ulm und der Bundespolizei nahmen die Ermittlungen auf. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht.