Trotz aktueller Seitwärtsbewegung halten zwei Drittel der Analysten Bonesupport für kaufenswert. Das durchschnittliche Kursziel liegt 40% über dem aktuellen Stand. Bleibt die Bewertung realistisch?

Die Aktie des schwedischen Medizintechnik-Spezialisten Bonesupport Holding zeigt sich zu Wochenbeginn ruhig. Am Freitag schloss das Papier mit einem minimalen Minus von 0,5 Prozent bei 28,02 Euro - ein leichter Rückgang nach zuletzt stabiler Entwicklung.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Seitwärtsbewegung sehen zwei Drittel der Analysten das Unternehmen auf Kaufliste. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 445,33 SEK (rund 38,50 Euro) deutlich über dem aktuellen Niveau - eine potenzielle Upside von über 40 Prozent. Besonders bullisch zeigt sich eine Bank mit einem Ziel von 486 SEK.

Die Zuversicht speist sich aus soliden Fundamentaldaten:

Erwartetes Umsatzwachstum von 7,8% in 2024

EBITDA-Marge deutlich über Branchendurchschnitt

Starke Bilanz mit hoher Investitionskapazität

Doch es gibt auch kritische Stimmen: Das erwartete KGV von 66,7 für 2025 deutet auf ein hoch bewertetes Unternehmen hin. "Die Bewertung erscheint angesichts des Cashflows besonders hoch", heißt es in einer Analyse.

Spannung vor Quartalszahlen

Am 24. April steht die Veröffentlichung der Q1-Zahlen an - ein möglicher Katalysator für die Aktie. In den letzten Monaten hatte das Unternehmen regelmäßig die Erwartungen übertroffen. Der Titel notiert aktuell 33,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber 41,22 Prozent unter dem Jahreshoch.

Mit innovativen Knochenersatzmaterialien wie CERAMENT G positioniert sich Bonesupport im wachsenden Markt der Orthobiologie. Ob die jüngste Kurskonsolidierung nur eine Atempause war, könnten die kommenden Wochen zeigen.

