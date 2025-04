© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Donald Trumps, am "Tag der Befreiung" verkündeten Zölle, die chinesische Gegenreaktion und das Todeskreuz im Chart der Tesla Aktie bringen die dazugehörige Diskussion im wO-Forum ganz nach oben.Die, von Donald Trump am Tag der Befreiung verhängten Einfuhrzölle und die chinesische Gegenreaktion setzen die Tesla Aktie weiterhin unter Druck. Am Montag, dem 14.04 bildete der Kurs sogar das gefürchtete "Todeskreuz" heraus, welches von Chartanalysten als deutlich bärisches Signal gewertet wird. Auf über 400 Beiträgen seit Montag diskutierten die wO-User daraufhin über die Zukunft von Tesla Inc.. Hier einige Stimmen zur aktuellen Lage des nicht mehr ganz so angesagten E-Auto Herstellers aus dem …