The Coca-Cola Company - KO: UBS & CFRA jetzt mit "Buy" und erhöhten Kurszielen!

Coca-Cola-Aktie mit Breakout-Setup!!

Der Brausehersteller hat eine Dividendenerhöhung angekündigt!

The Coca-Cola Company (KO) - ISIN US1912161007

Rückblick: Bei den letzten Quartalszahlen überraschte der Brausehersteller mit guten Werten, sodass die Coca-Cola-Aktie mit einem Gap Up reagierte. Der Kurs testete die Kurslücke einmal im Zuge der jüngsten Turbulenzen am Gesamtmarkt, der Schlusskurs lag aber darüber. Das übergreifende Chartbild beschreibt eine Tasse mit Henkel sowie einem Deckel bei 73.50 USD.

Coca-Cola-Aktie: Chart vom 17.04.2025, Kürzel: KO Kurs: 73.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Analysten - u. a. von UBS und CFRA - sind bullisch. Sie bewerten die Aktie neuerdings mit "Kaufen" und stuften das Kursziel auf 80 USD oder mehr hoch. Mit der Measured-Move-Methode - wie im Chart gekennzeichnet - landen wir etwas tiefer.

Mögliches bärisches Szenario

Die Marktstimmung könnte sich jederzeit verschlechtern, was eine breitere Korrektur nach sich ziehen würde. Bei verstärkten Kapitalabflüssen wäre auch die Coca-Cola-Aktie trotz ihrer defensiven Qualitäten gefährdet, in den Abwärtssog zu geraten. Zur Absicherung bietet sich die Platzierung eines Stop-Loss im Bereich des 20-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitts an, alternativ knapp unterhalb der Tiefststände der letzten drei Handelstage. Diese Schutzmaßnahme ermöglicht es Anlegern, bei einer möglichen Trendwende rechtzeitig zu reagieren und Verluste zu begrenzen.

Meinung:

The Coca-Cola Company erzielte 2024 einen Rekordgewinn von 10,7 Milliarden USD. Gleichzeitig wuchs der Umsatz auf über 47 Milliarden USD. Die guten Zahlen setzen sich auch bei den Dividenden fort, die zum 63. Mal in Folge erhöht werden sollen. Die defensive Aktie könnte in der fragilen Situation des Gesamtmarktes Zulauf bekommen, zumal das Unternehmen international gut aufgestellt ist. Mit Produktionsstandorten in zahlreichen Ländern könnte es gelingen, Kostensteigerungen, die sich aus höheren Zöllen ergeben, zu umgehen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 314.16 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1534 Mio. USD

Meine Meinung zu The Coca-Cola Company ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/analyst-ratings/cfra-erhoht-kursziel-fur-cocacolaaktie-auf-80-usdollar-und-stuft-auf-kaufen-hoch-93CH-2958566, https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19246530-ubs-stuft-coca-cola-co-buy

Veröffentlichungsdatum: 19.04.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.