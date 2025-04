Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg hat am 30. Spieltag der 2. Bundesliga eine knappe Niederlage gegen den SC Paderborn hinnehmen müssen. Die Partie endete mit 2:3 zugunsten der Gäste aus Ostwestfalen. Nürnberg ging früh durch Mahir Emreli (2. Minute) in Führung, doch Paderborn drehte das Spiel durch Treffer von Tjark Scheller (20.), Ilyas Ansah (49.) und Sven Michel (77. Minute). Trotz einer spannenden Schlussphase konnte Nürnberg den Rückstand nicht mehr aufholen, immerhin ein Anschlusstreffer durch den ersten Torschützen Mahir Emreli (90. + 2) war noch drin.In einem weiteren Zweitligaspiel setzte sich Eintracht Braunschweig mit 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern durch. Lino Tempelmann (51.) und Rayan Philippe (53. Minute) erzielten die Tore für die Gastgeber. Kaiserslautern zeigte sich offensiv zu ideenlos und konnte die gut stehende Defensive der Braunschweiger nicht überwinden. Die Mannschaft von Daniel Scherning sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.Im Spiel zwischen SV Elversberg und Fortuna Düsseldorf trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Isak Johannesson traf in der 73. Minute für Düsseldorf, Carlo Sickinger kurz darauf für Elversberg (80. Minute). Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg, doch letztlich blieb es bei der Punkteteilung. Sowohl Elversberg als auch Düsseldorf bleiben damit weiter im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga - und sind punktgleich aber mit deutlich unterschiedlichem Torverhältnis auf den Plätzen drei und fünf.