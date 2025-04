News von Trading-Treff.de Im Fall von Atos geht es jetzt schon fast sensationell zu. Die Franzosen verloren vor dem Osterwoche gleich um bis zu 7 %. Die Aktie befindet sich mit dem aktuellen Kurs nicht nur auf Talfahrt, sondern auf der noch schlimmeren Talfahrt, wenn man es lax formulieren wollte. Die Kurse sanken auf nur noch weniger als 0,004 Euro, was in etwa 0,36 Euro-Cent entsprach. Das bedeutet, dass drei Aktien gerade einmal Cent in Euro ausgedrückt ...

