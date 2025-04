Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg angekündigt. Von 18 Uhr Moskauer Zeit am Samstag bis zum Ende des Sonntags solle diese bestehen, sagte er am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr (Ortszeit).Eine dauerhafte Lösung im Ukraine-Krieg hatte sich zuletzt immer weniger abgezeichnet, US-Außennminister Marco Rubio hatte etwa die Friedensbemühungen der USA generell infrage gestellt, sollte sich perspektivisch keine Lösung abzeichnen.Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hatte eine Aussöhnung der Ukraine mit Russland nach einem Krieg zudem als schwierig bezeichnet und dafür "einen Kniefall eines demokratisch gewählten russischen Präsidenten nach dem Vorbild von Willy Brandt" ins Gespräch gebracht. Auch müsste die russische Bevölkerung ihre "Verantwortung" eingestehen, sagte Makeiev dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".