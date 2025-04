Logistikkonzern UPS verzeichnet leichte Erholung - Analysten bleiben skeptisch trotz attraktiver Bewertungskennzahlen. Entscheidende Quartalszahlen stehen bevor.

Die UPS-Aktie zeigt nach wochenlangem Abwärtstrend erste Anzeichen einer Stabilisierung. Gestern legte der Titel um 2,39 Prozent auf 96,44 USD zu - ein kleiner Lichtblick für Anleger nach einem turbulenten Monat.

Fundamentale Daten unter der Lupe

Die aktuelle Bewertung des Logistikriesen wirkt auf den ersten Blick attraktiv:

KUV von 0,78 : Das Kurs-Umsatz-Verhältnis signalisiert eine potenzielle Unterbewertung

: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis signalisiert eine potenzielle Unterbewertung KGV von 12,24 : Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt

: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt KCV von 6,99: Die Cashflow-Kennzahl deutet auf eine solide Bewertung hin

Doch Vorsicht: Die Analysten haben ihre Erwartungen in den letzten Monaten kontinuierlich nach unten korrigiert. Besonders die schwachen Umsatzprognosen für die kommenden Quartale belasten die Stimmung.

Termine im Blick

Am 29. April steht die Veröffentlichung der Q1-Zahlen an - ein möglicher Wendepunkt für die Aktie. Können die Zahlen die pessimistischen Erwartungen übertreffen? Die Jahreshauptversammlung folgt am 8. Mai.

Die technische Analyse zeigt: Trotz des jüngsten Aufwärtstrends notiert die Aktie noch 27% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Der RSI von 44,7 deutet weder auf überkaufte noch auf überverkaufte Konditionen hin.

