Bad Nauheim - Bei einer Schießerei im hessischen Bad Nauheim sind zwei Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei Mittelhessen am Samstagabend mit und bestätigte damit vorangegangene Medienberichte."Nach einem Tötungsdelikt gegen 17:40 Uhr in der Straße 'Am Deutergraben' bei dem zwei Menschen getötet wurden, ist die Polizei mit einem großen Kräfteaufgebot im Einsatz", hieß es.Angaben zu den genauen Hintergründen der Tat und zum Motiv der Täter könnten momentan noch nicht gemacht werden. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht keine Gefahr für Anwohner oder weitere Personen", teilten die Beamten mit.