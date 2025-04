Die Aktie des Gesundheits-IT-Spezialisten zeigt minimales Plus, doch die langfristige Performance enttäuscht. Analysten bleiben gespalten vor wichtigen Terminen.

Die CompuGroup Medical-Aktie zeigt sich am 19. April 2025 mit einer minimalen Erholung nach zuletzt schwacher Performance. Der Titel notiert aktuell bei 22,10 Euro, nachdem er am Vortag um 0,45 Prozent zulegte. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart deutliche Schwächen: Seit Jahresanfang liegt das Papier nur knapp im Plus, während die 12-Monats-Performance mit minus 24,43 Prozent enttäuscht.

Analysten uneins vor wichtigen Terminen

Die Stimmung unter Analysten bleibt gespalten: Während 55,6 Prozent der neun bewertenden Experten auf "Halten" setzen, stehen jeweils zwei Kauf- und Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel von 21,28 Euro liegt sogar leicht unter dem aktuellen Kursniveau.

Bald stehen wichtige Termine an:

Q1-Zahlen am 30. April 2025

Jahreshauptversammlung am 14. Mai 2025

Fundamentale Bewertung mit Licht und Schatten

Die Kennzahlen zeigen ein gemischtes Bild:

Das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) liegt bei 1,03 - leicht über der als fair geltenden Marke von 1,00

Das KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) von 9,21 spricht dagegen für eine solide Bewertung

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,32 erscheint hoch

Die fundamentale Gesamtbewertung fällt bei mittel- bis langfristiger Betrachtung eher schwach aus. Besonders die hohe Verschuldung und regelmäßige Ergebnisenttäuschungen in der Vergangenheit geben Anlass zur Vorsicht. Allerdings erwarten Analysten einen deutlichen Anstieg des Gewinns pro Aktie in den kommenden Jahren.

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,15 Milliarden Euro bleibt der eHealth-Spezialist aus Koblenz ein interessanter Nischenplayer im Gesundheits-IT-Sektor. Die kommenden Quartalszahlen werden zeigen, ob der Titel seine jüngste Seitwärtsbewegung überwinden kann.

