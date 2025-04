Air Liquide Aktie zeigt Stabilität vor Quartalsbericht. Analysten halten an Kaufempfehlungen fest, doch Bewertungskennzahlen bleiben angespannt. Wird der Bericht die Erwartungen erfüllen?

Die Air Liquide ADR notierte am gestrigen Handelstag bei 39,41 USD und legte damit minimal um 0,31% zu. Der französische Industriegaskonzern zeigt sich damit stabil in einer volatilen Marktphase - nur fünf Tage vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 24. April.

Analysten bleiben optimistisch

Die Mehrheit der 21 verfolgenden Analysten (81%) bewertet den Titel weiterhin positiv. Am 14. April bestätigte eine große Bank ihre "Buy"-Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel von 196,33 EUR liegt aktuell 13,4% über dem letzten Schlusskurs in Euro.

Doch Vorsicht: Die Bewertungskennzahlen senden gemischte Signale:

KGV 2025: 23,91

KUV aktuell: 4,20 (2024: 0,65)

KCV: 17,97

Spannende Woche steht bevor

Alle Augen richten sich nun auf die Q1-Zahlen am Mittwoch. Besonders interessant:

Die Margenentwicklung nach den starken 2024-Ergebnissen (EBITDA-Marge: hoch)

Das Wachstum im Gesundheits- und Elektroniksegment

Eventuelle Anpassungen der Jahresprognose

Der Titel bleibt technisch im Aufwärtstrend:

+3,25% im Monat

+23,9% über dem 52-Wochen-Tief

RSI bei 73,2 (leichte Überhitzungssignale)

Mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Mrd. Euro zählt Air Liquide weiter zu den Schwergewichten im europäischen Chemiesektor. Die anstehenden Quartalszahlen könnten die nächste Richtungsentscheidung bringen.

