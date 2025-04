Die Aktie des kanadischen Explorers Royal Helium notiert auf Jahrestief. Hohe Explorationskosten und fehlende Einnahmen belasten den Kurs. Wann kommt die Trendwende?

Die Royal Helium Aktie notiert aktuell auf ihrem 52-Wochen-Tief bei 0,005 CAD - ein Rückgang von 97,37 Prozent innerhalb eines Jahres. Der Titel des kanadischen Explorationsunternehmens zeigt seit Monaten keinerlei Erholungstendenzen.

Dramatische Verluste setzen sich fort

Die jüngsten Daten vom 23. Januar zeigen ein düsteres Bild: Innerhalb eines Monats verlor die Aktie 83,33 Prozent ihres Werts. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei nur noch 4,8 Millionen Euro bei 357,8 Millionen ausstehenden Aktien.

Interessant sind die Bewertungskennzahlen:

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV): 0,00 (2024: 0,31)

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV): 0,00 (2024: 6,98)

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 0,00 (2024: 8,89)

Diese extrem niedrigen Werte deuten theoretisch auf eine starke Unterbewertung hin. Doch warum reagieren Investoren nicht?

Herausforderungen für das Helium-Unternehmen

Royal Helium konzentriert sich auf die Exploration von Heliumvorkommen in Saskatchewan, Kanada. Trotz der strategisch wichtigen Position in einem Markt mit wachsender Nachfrage kämpft das Unternehmen mit den typischen Herausforderungen der Explorationsphase:

Keine signifikanten Einnahmen bisher

Hohe Explorationskosten

Kontinuierlicher Kapitalbedarf

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Saskatoon, Kanada. Royal Helium verfügt über etwa 1 Million Acres an Explorationslizenzen in einer Region, die für ihre reichen Heliumvorkommen bekannt ist. Doch bisher haben diese Assets keine positive Kursentwicklung bewirken können.

Die aktuelle Entwicklung wirft Fragen auf: Kann das Unternehmen den Abwärtstrend stoppen? Oder müssen Investoren weiterhin mit hoher Volatilität rechnen? Die nächsten Quartalszahlen könnten hier entscheidende Impulse liefern.

