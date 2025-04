Moderna erreicht neues Jahres-Tief bei 21,67 Euro. Analysten halten sich mit Empfehlungen zurück, während wichtige Termine bevorstehen.

Die Moderna-Aktie zeigt sich derzeit in einer schwierigen Phase. Am vergangenen Freitag schloss das Papier bei 21,67 Euro - ein neues 52-Wochen-Tief und ein Minus von 2,08 Prozent zum Vortag. Seit Jahresanfang hat der Titel bereits 47 Prozent an Wert verloren.

Analysten bleiben skeptisch

Die Stimmung unter den Analysten spiegelt die aktuelle Schwächephase wider. Der aktuelle Konsens lautet "Hold", wobei 63 Prozent der 27 bewertenden Analysten diese neutrale Position empfehlen. Bemerkenswert ist jedoch die große Spanne bei den Kurszielen: Während das niedrigste Ziel bei 23,00 Euro liegt, sieht das optimistischste Szenario noch 212,00 Euro vor. Das durchschnittliche Kursziel von 51,14 Euro liegt allerdings deutlich über dem aktuellen Kursniveau.

In den letzten Tagen haben mehrere Analysten ihre Einschätzungen angepasst:

Am 16. April wurde ein Kursziel von 27,00 auf 23,00 Euro gesenkt

Einen Tag zuvor reduzierte eine andere Bank ihr Ziel von 49,00 auf 35,00 Euro

Fundamentale Herausforderungen

Die fundamentale Bewertung zeigt gemischte Signale:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt aktuell bei 2,95

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2025 mit -2,60 angegeben

Der MSCI ESG-Score von AA zeigt jedoch Stärken im Nachhaltigkeitsbereich

Die größten Herausforderungen sieht das Unternehmen in:

Nachlassender Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen

Notwendigkeit neuer Produktentwicklungen

Management von Produktentwicklungsrisiken

Ausblick: Wichtige Termine stehen bevor

Investoren blicken nun gespannt auf zwei wichtige Termine:

Die Jahreshauptversammlung am 30. April 2025 Die Veröffentlichung der Q1-Zahlen am 1. Mai 2025

Diese Ereignisse könnten neue Impulse für die Aktie setzen, die sich derzeit in einer ausgeprägten Abwärtstendenz befindet. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von -58,26 Prozent unterstreicht die aktuelle Schwächephase des Biotech-Unternehmens.

