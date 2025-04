Kontron zeigt Aufwärtstrend vor Q1-Zahlen, Analysten sehen trotz gemischter Signale hohes Potenzial. Fundamentaldaten überzeugen.

Die Kontron-Aktie zeigt nach einer schwächeren Phase erste Anzeichen der Erholung. Am Freitag legte der Titel um 0,92 Prozent auf 21,94 Euro zu, nachdem er zuvor im Monatsverlauf rund 2,4 Prozent eingebüßt hatte. Die Aufwärtsbewegung kommt genau zur rechten Zeit - am 6. Mai stehen die Quartalszahlen für Q1 2025 an.

Analysten sehen Potenzial trotz gemischter Signale

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kontron ?

Interessant: Trotz der jüngsten Schwächephase sehen Analysten weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial. Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,55 Euro, was eine mögliche Steigerung von über 34 Prozent vom aktuellen Niveau bedeutet. Sieben Analysten empfehlen derzeit den Kauf der Aktie, wobei die Spanne der Kursziele zwischen 25 und 37 Euro liegt.

Aktueller Kurs: 21,94 €

21,94 € Durchschnittliches Kursziel: 29,55 € (+34,7%)

29,55 € (+34,7%) ESG-Rating: MSCI A

Doch es gibt auch kritische Punkte: Die Umsatzerwartungen wurden in letzter Zeit mehrfach nach unten korrigiert, und historisch gesehen hat das Unternehmen oft unter den Analystenschätzungen gelegen. Zudem liegt das KGV mit 17,96 aktuell im oberen Bereich.

Fundamentaldaten bieten solide Basis

Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich Kontron dennoch robust. Das Unternehmen verfügt laut Analysen über bessere Daten als 70 Prozent der vergleichbaren Unternehmen in den Bereichen Wachstum, Rentabilität und Verschuldung. Besonders positiv fällt das ESG-Rating von MSCI mit einem "A" aus.

Mit Blick auf die Quartalszahlen in zwei Wochen bleibt die Stimmung vorsichtig optimistisch. Sollte Kontron hier positive Überraschungen liefern, könnte die Aktie ihren Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 26 Euro verringern. Bis dahin dürften die Anleger jedoch abwartend bleiben.

Anzeige

Kontron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kontron-Analyse vom 20. April liefert die Antwort:

Die neusten Kontron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kontron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kontron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...