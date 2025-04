Trotz aktueller Schwächephase halten 93% der Analysten an Kaufeinschätzungen für Amazon fest. Fundamentaldaten überzeugen, doch Bewertungsfragen bleiben.

Die Amazon-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn weiter unter Druck. Am Freitag schloss das Papier bei 172,61 US-Dollar, ein Minus von 0,99 Prozent zum Vortag. Seit Monatsbeginn verlor der Titel bereits 8,65 Prozent. Doch trotz der jüngsten Schwächephase bleiben die Analysten erstaunlich zuversichtlich.

Kursziele werden angepasst - aber Bullen dominieren

In den letzten Tagen haben mehrere große Häuser ihre Kursziele für Amazon gesenkt. Wedbush korrigierte das Ziel von 280 auf 225 Dollar, DA Davidson von 280 auf 230 Dollar. Doch das ändert nichts am überwiegend positiven Gesamtbild:

93% der Analysten sehen die Aktie weiterhin bullish

Durchschnittliches Kursziel liegt bei 251,50 Dollar (+45,7% zum aktuellen Kurs)

Nur 4 von 71 Analysten raten zum Halten

"Die Anpassungen spiegeln eher makroökonomische Unsicherheiten als fundamentale Schwächen bei Amazon wider", kommentiert ein Marktbeobachter die jüngsten Korrekturen.

Fundamentaldaten trotz Bewertungsfragen robust

Das Unternehmen überzeugt mit:

Starkem Cashflow von 115,9 Mrd. Dollar (2024)

EBITDA-Margen deutlich über Branchendurchschnitt

Solider Bilanz mit hoher Investitionskraft

Allerdings notiert die Aktie mit einem KGV von 30,87 und KUV von 2,87 in einem nicht ganz günstigen Bereich. "Die Bewertung ist ambitioniert, aber durch das Wachstumspotenzial in Cloud und KI gerechtfertigt", so ein Fondsmanager.

Aktuelle Herausforderungen: Zölle und Innovationen

Handelskonflikte und höhere Zölle auf chinesische Waren belasten aktuell die Logistikkosten. Gleichzeitig treibt Amazon die Innovation voran - etwa mit dem neuen "Buy for me"-Feature, das Einkäufe außerhalb der Plattform ermöglicht.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Titel nach der jüngsten Korrektur wieder an Fahrt gewinnt. Die Analysten scheinen davon überzeugt - trotz aller kurzfristigen Turbulenzen.

