Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, die selbst angekündigte Feuerpause zu brechen.Er beschuldigt die russischen Streitkräfte am Sonntag bei X/Twitter, den "allgemeinen Eindruck" eines Waffenstillstands zu erwecken, während sie weiterhin versuchen, vorzurücken und der Ukraine Verluste zuzufügen. Bis 6 Uhr morgens habe es in verschiedenen Richtungen der Frontlinie bereits 59 Fälle von russischem Beschuss und fünf Angriffe durch russische Einheiten gegeben, schrieb er unter Berufung auf Angaben des Oberbefehlshabers des Landes.Russland habe auch "Dutzende" von Drohnenangriffen durchgeführt. Außerdem habe es "Kampfhandlungen" in den Gebieten Donezk, Pokrowsk und Nowopawliwka sowie bei Stepove in Richtung Saporischschja gegeben. "Überall reagieren unsere Kämpfer so, wie es der Feind verdient, basierend auf der spezifischen Kampfsituation", so Selenskyj.