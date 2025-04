Anzeige / Werbung

Die Aktie von Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) verlor am 17. April -7,63 % und schloss bei 58,08?USD - ein deutliches neues Verlaufstief in einem seit Monaten anhaltenden Abwärtstrend. Seit dem Hoch im Sommer 2024 hat sich der Kurs in der Spitze mehr als halbiert. Das Chartbild ist klar bärisch: Die Aktie notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (EMA20 bei 66,21?USD, MA50 bei 74,22?USD, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...