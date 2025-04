Die Aktie der italienischen Bank zeigt starke Jahresperformance, während Analysten mit Kaufempfehlungen und hohen Kurszielen überzeugen. Wie nachhaltig ist das Wachstum?

Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt sich am 20. April 2025 mit einem leichten Plus von 0,32% bei 4,358 Euro. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 8,35% bleibt der italienische Bankenriese bei Analysten hoch im Kurs.

Kursentwicklung mit gemischten Signalen

Die Aktie der größten italienischen Bank notiert aktuell 27,29% über ihrem 52-Wochen-Tief von 3,31 Euro, bleibt aber 14,68% unter dem Jahreshoch von 4,98 Euro. Die jüngste Volatilität spiegelt die Unsicherheiten im europäischen Bankensektor wider, doch das Jahresergebnis kann sich sehen lassen: Seit Jahresanfang legte der Titel 13,9% zu, im 12-Monats-Vergleich sogar 34,09%.

"Die fundamentale Stärke des Unternehmens zeigt sich in den hohen Gewinnspannen und der soliden Rentabilität", kommentiert ein Marktbeobachter. Tatsächlich weist Intesa Sanpaolo ein attraktives KGV von 8,95 auf, was auf eine vergleichsweise günstige Bewertung hindeutet.

Analystenmeinungen: Deutliches Kaufsignal

Die Stimmung unter den Experten ist überwiegend positiv:

90% der Analysten (18 von 20) sehen die Aktie bullish

Durchschnittliches Kursziel liegt bei 5,11 Euro (+17,24% zum aktuellen Kurs)

Barclays und JP Morgan bestätigten erst diese Woche ihre Kaufempfehlungen

"Die jüngsten Analysten-Upgrades unterstreichen das Vertrauen in die Strategie des Konzerns", so ein Branchenkenner. Bemerkenswert ist auch der ESG-Score von AA durch MSCI, der Intesa Sanpaolo in der Branche hervorhebt.

Fundamentaldaten mit Licht und Schatten

Während das Unternehmen mit einer starken Marktposition in Italien und wachsendem internationalen Engagement punktet, sehen einige Analysten begrenzte Wachstumspotenziale. Der negative Cash Flow von -40,2 Mrd. Euro aus 2024 wirft Fragen auf, auch wenn das KCV von -1,93 branchenüblich ist.

Die digitale Transformation bleibt ein Schlüsselthema für die Bank, die kontinuierlich in neue Technologien investiert. Ob diese Strategie die aktuellen Herausforderungen im Bankensektor auffangen kann, wird die kommende Quartalsberichtssaison zeigen.

