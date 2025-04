Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern am Ostersonntag. Der DWD teilte mit, dass ab dem Nachmittag voraussichtlich die Mitte und der Süden Deutschlands betroffen sein werden.Dabei kann es demnach zu Starkregen mit Mengen von 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Lokal sind auch heftiger Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter und stürmische Böen oder Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h möglich. Besonders in Bayern könnten in Verbindung mit Gewittern Hagel und Sturmböen auftreten.In der Nacht zum Montag ziehen die Gewitter nordwärts, wobei sie sich abschwächen. Vor allem in der ersten Nachthälfte kann es örtlich zu Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und stürmischen Böen um 70 km/h kommen. Am Ostermontag sind in der Westhälfte und am Alpenrand einzelne Gewitter mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen wahrscheinlich.Zusätzlich wird in den Hochlagen der Alpen mit stürmischen Böen um 70 km/h gerechnet, in exponierten Lagen sogar mit Sturmböen um 85 km/h. In Föhntälern sind starke Böen um 55 km/h möglich. In der Nacht zum Montag kann es zudem in verschiedenen Regionen zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern kommen.