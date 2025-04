Anzeige / Werbung

Während viele Aktien im Abwärtssog der letzten Wochen stecken geblieben sind, stemmt sich ein Einzelhandelsriese beeindruckend gegen den Trend. Die Aktie von Walmart zeigt Stärke - doch reicht das für einen nachhaltigen Ausbruch? Walmart Inc. (ISIN: US9311421039) hat sich in den vergangenen Handelstagen deutlich von ihren Tiefs gelöst. Mit einem Kursplus von 2,23 % am 17. April und einem Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...