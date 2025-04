Trotz jüngster Verluste bleibt Sanofi bei Analysten beliebt. Quartalszahlen und Hauptversammlung könnten neue Impulse bringen. Wie nachhaltig ist die Erholung?

Die Sanofi-Aktie zeigt sich nach einer schwächeren Phase zuletzt wieder erholt. Am Freitag legte der Titel um 2,96 Prozent auf 103,94 USD zu - ein Lichtblick nach einem Monat mit 7,42 Prozent Verlust. Doch was treibt die Aktie des französischen Pharmariesen aktuell?

Fundamentaldaten überzeugen Analysten

Trotz der jüngsten Kursrücksetzer bleibt die Analystengemeinde dem Wert grundsätzlich gewogen. 76 Prozent der 21 befragten Experten empfehlen den Kauf oder sehen die Aktie als "Outperformer". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 119,28 Euro - ein Potenzial von über 30 Prozent zum aktuellen Kurs.

Verantwortlich für diese positive Einschätzung sind solide Fundamentaldaten:

Hohe Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

Starke Gewinnspannen und solide Finanzlage

Zuletzt deutlich nach oben revidierte Gewinnschätzungen

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Die Umsatzerwartungen wurden jüngst nach unten korrigiert, was auf eine mögliche Verlangsamung des Geschäfts hindeutet.

Spannende Termine stehen bevor

Blick nach vorn: Am 24. April stehen die Quartalszahlen an, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 30. April. Diese Termine könnten neue Impulse setzen.

Aus technischer Sicht notiert die Aktie aktuell 17,47 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aber immer noch 13,31 Prozent über dem Jahrestief. Der RSI von 69,2 deutet auf eine leicht überkaufte Situation hin.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Sanofi die Erwartungen erfüllen kann - und ob der aktuelle Optimismus der Analysten berechtigt ist.

