News von Trading-Treff.de Super Micro Computer hat sich am Freitag an der Börse NASDAQ mit einem Abschlag in Höhe von -1,2 % in das Osterwochenende verabschiedet. Damit notiert die Aktie in den USA bei 31,50 $. Der Wert hat somit in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt fast 5 % verloren. Der Abschlag in Deutschland war deutlich geringer, die Aktie verlore nur -0,1 %. Allerdings ging es in den vergangenen fünf Tagen um über 8 % nach unten, ...

