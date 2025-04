Die Baloise Fonds Aktie verzeichnet ein starkes Jahresplus von 36,4 %, doch Analysten bleiben zurückhaltend. ESG-Rating und bevorstehende Termine im Fokus.

Die Baloise Fonds Aktie zeigt sich diese Woche stabil nach einer jüngsten Aufwärtsbewegung. Am 17. April schloss das Papier mit 199,20 Euro, ein Plus von 1,89 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit hat der Titel in den letzten zwölf Monaten eine beachtliche Steigerung von 36,4 Prozent hingelegt.

Analysten bleiben zurückhaltend

Trotz der soliden Kursentwicklung bleibt die Stimmung unter Analysten verhalten. Acht von ihnen bewerten die Aktie aktuell:

1x "Kaufen" (12,5%)

5x "Halten" (62,5%)

2x "Underperform" (25%)

Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 172,07 CHF etwa 7 Prozent unter dem aktuellen Stand. Interessant: Die Streuung der Einschätzungen ist relativ gering, was auf einen breiten Konsens hindeutet.

Fundamentale Kennzahlen unter der Lupe

Die Bewertungskennzahlen zeigen ein gemischtes Bild:

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): 1,43 (leicht über dem Branchendurchschnitt)

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): 23,71

KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis): 74,42

Positiv fällt das ESG-Rating von MSCI mit AA auf. Allerdings wurden jüngst die Umsatzprognosen nach unten korrigiert - ein Signal, das Anleger im Auge behalten sollten.

Wichtige Termine stehen an

Am 25. April findet die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt vom Détachement der Schlussdividende am 29. April. Diese Ereignisse könnten kurzfristig für Bewegung sorgen.

Langfristig betrachtet bleibt die Aktie mit +29 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, liegt aber noch 2,5 Prozent unter dem Jahreshoch. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Titel seine jüngste Erholung fortsetzen kann.

