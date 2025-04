News von Trading-Treff.de Für MB geht es in diesen Tagen am Aktienmarkt um sehr viel. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen nicht mehr besonders massiv gestiegen. Sie hat lediglich den Sprung von ungefähr 49,20 € auf 50,00 € beziehungsweise am Ende des Donnerstagabends auf 50,13 € geschafft. Damit kämpft der Titel noch immer um die runde 50 €-Marke. Das ist in erster Linie für Chart-Analysten sehr interessant. Insgesamt aber ist das Papier sicherlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...