News von Trading-Treff.de Für die Commerzbank geht es in der neuen Woche um vieles. Das Unternehmen hat am Donnerstag kurz vor dem Ende des Handels sicherlich noch einmal etwas Glück gehabt, als die Aktie von deutlichen Minus-Werten auf noch -0,35 % sprang. Der Titel ist mit 22,85 € in das Osterwochenende gegangen. Dennoch wird es jetzt für das Papier noch einmal spannend, weil es um die Übernahme durch die UniCredit geht. Die UniCredit hat derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...