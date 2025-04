Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin wird die einseitig ausgerufene Waffenruhe in der Ukraine nicht verlängern. Das teilte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Ostersonntag mit. Die 30-stündige Waffenruhe, die Putin als "Osterfrieden" bezeichnet hatte, endet damit um 23 Uhr deutscher Zeit.Putin hatte die Waffenruhe bei einem Treffen mit dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow angekündigt. Sie trat am Samstag um 18 Uhr Moskauer Zeit (17 Uhr deutscher Zeit) in Kraft und sollte bis zum Sonntag um Mitternacht andauern. Peskow erklärte, dass es keine weiteren Anweisungen zur Verlängerung der Waffenruhe gegeben habe.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, die Waffenruhe nicht einzuhalten. Er berichtete von einer Zunahme russischer Drohnenangriffe, insbesondere im Gebiet Donezk. Selenskyj forderte eine 30-tägige Waffenruhe, um eine diplomatische Lösung zu ermöglichen. Das US-Außenministerium begrüßte die Idee einer Verlängerung der Waffenruhe.