Nordex verzeichnet starke Kursgewinne mit 37% Plus seit Jahresbeginn. Drei Analystenhäuser empfehlen den Kauf, während fundamentale Kennzahlen gemischte Signale senden.

Die Nordex-Aktie zeigt sich nach einer starken Wochenperformance weiterhin in Aufwärtstendenz. Am vergangenen Freitag schloss das Papier bei 16,10 Euro - ein Plus von 5,37 Prozent zum Vortag. Seit Jahresbeginn legte der Titel bereits beachtliche 37 Prozent zu.

Analysten setzen auf Kaufsignale

Die aktuelle Kursentwicklung kommt nicht von ungefähr: Gleich drei Analystenhäuser bestätigten oder initiierten am 16. April eine Kaufempfehlung für den Windkraftanlagen-Hersteller. Besonders bemerkenswert ist die Neueinstufung durch Berenberg mit einem Kursziel von 19 Euro.

Die Stimmung unter den Experten ist eindeutig bullisch:

92% der Analysten sehen die Aktie positiv (12 von 13)

Durchschnittliches Kursziel: 19,03 Euro (+19% zum aktuellen Kurs)

Höchstziel liegt bei 22,60 Euro

"Die jüngsten Bewertungsanpassungen zeigen, dass die Branche trotz kurzfristiger Volatilität langfristiges Potenzial in Nordex sieht", kommentiert ein Marktbeobachter die Entwicklung.

Fundamentale Stärken und Schwächen

Die Kennzahlen des Unternehmens bieten ein gemischtes Bild:

Stärken : Attraktives KUV von 0,52 (Indikator für Unterbewertung) ESG-Rating von MSCI: BBB Positive Rentabilitätsaussichten

: Risiken : Fragile Margen im operativen Geschäft Hohe Bewertung gemessen am Cashflow

:

Interessant ist die Diskrepanz beim KGV: Während das Unternehmen für 2025 ein KGV von 22,71 prognostiziert, ergibt die aktuelle Berechnung einen Wert von 430,70 - ein Hinweis auf die komplexe Bewertungssituation.

Technische Perspektive

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Aktie derzeit:

13% über dem 50-Tage-Durchschnitt (14,21 Euro)

22% über dem 200-Tage-Durchschnitt (13,17 Euro)

RSI bei 46,2 (neutrales Territorium)

Der Titel notiert zwar 6% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 17,13 Euro, bleibt aber 34% über dem Jahrestief von 10,90 Euro. Die hohe Volatilität von 54% spiegelt die Unsicherheiten im Windkraftsektor wider.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Nordex von der allgemeinen Erholung im Renewable-Energy-Sektor profitieren kann oder ob Gewinnmitnahmen den Aufwärtstrend bremsen werden.

