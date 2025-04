Hamburg - Der FC St. Pauli hat sich zum Abschluss des 30. Spieltags der Fußball-Bundesliga ein 1:1-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen erkämpft.Die Partie begann mit einem engagierten Start der Gastgeber, die die Leverkusener unter Druck setzten. Trotz der anfänglichen Dominanz von St. Pauli gelang es Bayer Leverkusen, durch Patrik Schick in der 32. Minute in Führung zu gehen. Eine Freistoßflanke von Grimaldo fand Schick im Fünfmeterraum, der unbedrängt einköpfen konnte.In der zweiten Halbzeit erhöhte St. Pauli den Druck und wurde in der 78. Minute belohnt. Carlo Boukhalfa nutzte einen Abpraller von Leverkusens Torhüter Lukás Hrádecký nach einem Freistoß von Sinani und schob den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es beim 1:1, was für St. Pauli einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt bedeutete.Leverkusen, das noch im Titelrennen gegen Bayern München steht, konnte mit dem Unentschieden nicht zufrieden sein. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso verpasste die Chance, den Rückstand auf den Tabellenführer wieder auf sechs Punkte zu verkürzen. St. Pauli hingegen festigte mit dem Punktgewinn seine Position im unteren Mittelfeld der Tabelle und hat nun acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.