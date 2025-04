Der französische Baukonzern Eiffage verzeichnet ein deutliches Kursplus und punktet mit soliden Fundamentaldaten. Analysten sehen weiteres Potenzial.

Die Eiffage-Aktie zeigt sich weiterhin robust und notierte zuletzt bei 115,15 Euro - ein Plus von 3,72 Prozent zum Vortag. Damit hat der französische Baukonzern sein 52-Wochen-Hoch nur knapp verfehlt und liegt aktuell 29,53 Prozent über dem Jahrestief.

Attraktive Bewertungskennzahlen überzeugen Analysten

Was treibt den Titel aktuell? Die Fundamentaldaten des Unternehmens sprechen eine klare Sprache:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 liegt bei attraktiven 10,53

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,47 signalisiert eine Unterbewertung

Der starke Cash-Flow von 3,7 Mrd. Euro aus 2024 stützt die Bewertung

"Mehr als 70 Prozent der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität und Verschuldung", heißt es in der fundamentalen Einschätzung. Kein Wunder, dass 88 Prozent der Analysten eine Kaufempfehlung aussprechen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 137,05 Euro - ein Potenzial von rund 20 Prozent.

Nachhaltigkeit als Pluspunkt

Ein besonderes Augenmerk verdient der exzellente MSCI ESG-Score von AA. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeitskriterien immer stärker in den Fokus rücken, könnte dies ein weiterer Treiber für institutionelle Investoren sein.

Doch es gibt auch kritische Punkte: Die Wachstumsaussichten bleiben verhalten und das Verhältnis von Nettoverbindlichkeiten zu EBITDA ist relativ hoch. Für Value-Investoren mit langfristigem Horizont bietet Eiffage jedoch ein interessantes Paket aus stabilen Fundamentaldaten und attraktiver Bewertung.

