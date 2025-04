Der französische Baukonzern Eiffage erhält einen bedeutenden Auftrag für die Formel 1 in Madrid, während die Aktie leicht nachgibt. Nachhaltige Lösungen stehen im Mittelpunkt des Projekts.

Die Aktie des französischen Baukonzerns zeigt sich heute mit einem leichten Minus von 0,83% bei 113,20 Euro - trotz eines wichtigen Auftragseingangs.

Formel-1-Projekt in Madrid

Eiffage hat gemeinsam mit Acciona einen lukrativen Auftrag für die Formel 1 in Madrid an Land gezogen. Der Baukonzern ist mit 33,3 Millionen Euro an dem Gesamtprojekt im Wert von 83,2 Millionen Euro beteiligt. Der Vertrag umfasst nicht nur den Bau der temporären Rennstrecke, sondern auch die Wiederherstellung der öffentlichen Straßen nach jedem Rennen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das Projekt setzt auf umweltfreundliche Lösungen:

Wiederverwendung von 700.000 m³ Aushubmaterial

Einsatz von Biokraftstoffen für Baumaschinen

Spezielle Straßenbeläge zur Schadstoffreduktion

Umsetzung von 583 Bäumen und Lärmschutzmaßnahmen

Verkehrsaufkommen steigt

Gestern meldete Eiffage für seine APRR-Tochter im ersten Quartal einen Umsatz von 741,7 Millionen Euro - bei einem Verkehrsplus von 1,4% gegenüber dem Vorjahr.

Hauptversammlung in Paris

Heute findet in Paris die Jahreshauptversammlung statt, bei der Aktionäre auch per Fernabstimmung teilnehmen können.

