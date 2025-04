Trotz leichtem Kursanstieg bleibt die Carl Zeiss Meditec-Aktie volatil. Unterschiedliche Analystenbewertungen und hohe Kennzahlen prägen die aktuelle Marktsituation.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigt sich nach den jüngsten Analystenbewertungen weiterhin in einer volatilen Phase. Am 17. April schloss das Papier bei 56,48 Euro - ein minimales Plus von 0,22 Prozent zum Vortag, aber deutlich unter den Erwartungen vieler Investoren.

Zwiespältige Signale vom Markt

In den letzten Tagen haben die Analysten ihre Bewertungen für den Medizintechnikspezialisten deutlich unterschiedlich ausgerichtet. Während Bernstein und Hauck & Aufhauser ihre "Buy"-Empfehlungen bekräftigten, sieht RBC das Papier nur als "Sector Perform". Der mittlere Konsens der 16 verfolgenden Analysten bleibt bei "Hold" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 61,22 Euro - immerhin 8,16 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Die jüngsten vorläufigen Q2-Zahlen zeigen zwar positive Tendenzen, doch die Jahresprognose für 2024/25 wurde unverändert belassen. Dies spiegelt die Vorsicht der Marktteilnehmer wider:

KGV bei 28,26 - deutlich über Branchendurchschnitt

KCV von 20,42 signalisiert hohe Bewertung

Dividende von 0,60 Euro bietet nur geringe Rendite

Langer Schatten der Performance

Auf Sicht von zwölf Monaten zeigt die Aktie ein Minus von 44,87 Prozent - eine enttäuschende Entwicklung für die Anleger. Zwar liegt das Papier aktuell 21,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber 83,80 Prozent unter dem Jahreshoch.

Die kommenden Wochen könnten entscheidend sein: Am 14. Mai stehen die Q2-Ergebnispräsentation und -veröffentlichung an. Sollten die Zahlen die Erwartungen übertreffen, könnte dies den dringend benötigten Impuls geben. Doch die hohen Bewertungskennzahlen bleiben ein Stolperstein für nachhaltige Erholung.

