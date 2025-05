Friedenshoffnungen in der Ukraine, neue Entspannungssignale im globalen Handelsstreit und eine gut laufende Berichtssaison haben den DAX in der Vorwoche über die Marke von 23.000 Punkten getrieben. Am Montag eröffnet der deutsche Aktienmarkt uneinheitlich, wobei Airbus, Allianz, Deutz, Ionos, Rheinmetall, Stabilus und Zalando im Fokus stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...