Nach den überraschend gut ausgefallenen Quartalszahlen in der vergangenen Woche setzt die Airbus-Aktie ihren starken Aufschwung am Montag fort. Die AKTIONÄR-Empfehlung vom 23.April liegt bereits gut 13 Prozent im Plus. Geht es nach den Analysten, ist noch deutlich mehr drin für das DAX-Schwergewicht. Der weltgrößte Flugzeugbauer ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen sind stark ausgefallen (DER AKTIONÄR berichtete). Trotz verschiedener Engpässe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...