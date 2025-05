Gute Vorgaben aus den USA und Annäherungssignale im Zollstreit mit China haben dem DAX am Freitag kräftige Gewinne beschert. Der Index stieg um 2,62 Prozent auf 23.086 Punkte und verzeichnete damit den achten Gewinntag in Folge. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser ...