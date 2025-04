Silber gewinnt zu Beginn einer neuen Woche nach dem moderaten Rückgang am Freitag wieder an Fahrt.Die technische Konstellation scheint zugunsten der Bullen geneigt zu sein und unterstützt die Aussichten auf weitere Gewinne.Ein korrigierender Rückgang in Richtung der $32,00-Marke könnte als Kaufgelegenheit angesehen werden.Silber (XAG/USD) zieht zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...