Trotz schwacher Kursentwicklung halten Experten an Kaufempfehlungen für Kion Group fest. Die Q1-Zahlen am 24. April könnten entscheidend sein.

Die Kion Group-Aktie zeigt sich nach einem schwierigen Jahr weiterhin unter Druck. Zuletzt notierte das Papier bei 33,64 Euro - ein Plus von 1,91 Prozent zum Vortag, aber deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kion Group ?

Trotz der schwachen Kursperformance halten Analysten an ihrer positiven Einschätzung fest. 14 von 17 befragten Experten sehen die Aktie auf "Kaufen" oder "Outperform", wie aktuelle Daten zeigen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48,62 Euro - ein Potenzial von über 45 Prozent zum aktuellen Kurs.

Interessant:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,38 deutet auf eine Unterbewertung hin

von 0,38 deutet auf eine Unterbewertung hin Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 3,77 erscheint attraktiv

von 3,77 erscheint attraktiv Der MSCI ESG-Score von AAA unterstreicht die Nachhaltigkeitsperformance

Ausblick: Alle Augen auf Quartalszahlen

Am 24. April steht die Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2025 an. Analysten erwarten hier traditionell positive Überraschungen - das Unternehmen hat in der Vergangenheit oft Prognosen übertroffen. Ob dies angesichts der jüngsten Gewinnrevisionen nach unten gelingt, bleibt spannend.

"Die Kion Group bleibt ein spannender Titel für langfristig orientierte Investoren", könnte ein Analyst kommentieren. Die aktuelle Bewertung bietet möglicherweise einen interessanten Einstiegspunkt - vorausgesetzt, das Unternehmen kann seine Wachstumsaussichten verbessern.

Anzeige

Kion Group-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kion Group-Analyse vom 21. April liefert die Antwort:

Die neusten Kion Group-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kion Group-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kion Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...