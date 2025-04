Hier ist, was Sie am Montag, den 21. April, wissen müssen:Der US-Dollar (USD) steht nach einem ruhigen Wochenabschluss unter neuem Verkaufsdruck. Wachsende Bedenken über einen wirtschaftlichen Rückgang in den USA und Fragen zur Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) belasten die Währung. Viele internationale Märkte, darunter Frankreich, Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...