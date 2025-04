Norwegischer Elektronikfertiger Kitron verzeichnet starke Kursgewinne, unterstützt durch positive Analystenbewertungen und optimistische Wachstumsprognosen.

Die Kitron-Aktie hat am Freitag ihre jüngste Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Nach einem kräftigen Sprung um 7,52 Prozent auf 4,688 Euro am Vortag zeigt der Titel des norwegischen Elektronikfertigers weiterhin Dynamik. Innerhalb eines Monats legte das Papier bereits 15,19 Prozent zu - ein beachtlicher Lauf.

Fundamentaldaten stützen den Kurs

Die aktuelle Rally kommt nicht von ungefähr. Drei von vier Analysten bewerten die Aktie als Kauf- oder Outperform-Kandidat, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 54,00 NOK. Das entspricht einem leichten Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Stand.

Besonders bemerkenswert:

Das Unternehmen erwartet für 2027 ein Umsatzwachstum von 45%

Die Rentabilitätsaussichten werden als stark eingeschätzt

Das ESG-Rating von MSCI liegt bei soliden "A"

Bewertung wirft Fragen auf

Trotz der positiven Stimmung lohnt ein Blick auf die Kennzahlen. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,30 erscheint hoch, ebenso wie das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 21,34. "Diese Werte sollten Anleger genau im Blick behalten", kommentiert ein Marktbeobachter.

Der norwegische Konzern mit Hauptsitz in Billingstad profitiert von der starken Nachfrage nach Elektronikfertigungsdienstleistungen. Mit Standorten in Europa und den USA bedient Kitron Kunden aus verschiedenen Branchen - ein diversifiziertes Geschäftsmodell, das in volatilen Zeiten punkten kann.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Aktie ihren Höhenflug fortsetzen kann oder ob Gewinnmitnahmen die Rally bremsen. Eines ist klar: Kitron bleibt ein spannender Titel für Wachstumsorientierte.

