Magna-Aktie zeigt sich stabil vor Quartalszahlen, trotz Jahresverlust von 33%. Analysten uneins über Potenzial bei soliden Fundamentaldaten.

Die Magna-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil bei 32,24 USD nach einem leichten Plus von 0,31% am Freitag. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart Schwächen: Seit Jahresbeginn verlor der Titel 4,5%, über zwölf Monate sogar 33%. Jetzt rücken die Quartalszahlen am 2. Mai in den Fokus.

Fundamentaldaten sprechen für sich

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Magna ?

Trotz der schwachen Kursperformance glänzt der kanadisch-österreichische Autozulieferer mit soliden Bewertungskennzahlen:

Das KUV liegt bei nur 0,21 - ein klares Signal für Unterbewertung

Das KGV von 9,0 bleibt unterhalb der Branchenstandards

Positiver Cashflow von 3,6 Mrd. USD im Vorjahr

"Die Kennzahlen deuten auf ein robustes Fundament hin", könnte man meinen. Doch warum bleibt die Aktie dann so deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von -55,6%?

Analysten uneins vor entscheidender Woche

Die Expertenmeinungen gehen auseinander: Während das durchschnittliche Kursziel von 43,31 USD ein Aufwärtspotenzial von 34,6% suggeriert, dominieren "Hold"-Empfehlungen (66,7%). Nur 28,6% der Analysten sind bullish eingestellt.

Die kommenden Tage könnten Klarheit bringen:

02.05.: Q1-Zahlen und Präsentation

08.05.: Hauptversammlung

Interessant: Die jüngsten Analystenkorrekturen zeigen eine klare Tendenz - nach unten. Wird Magna die Erwartungen übertreffen können? Die Fundamentaldaten geben jedenfalls Grund zur Hoffnung.

